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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1823 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1823 M
Средняя цена 400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 куарто 1823 FR
Средняя цена 670 $
Продажи
0 22
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