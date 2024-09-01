Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1823 года M "Тип 1817-1830" (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1823 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 73003 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 25 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Anticomondo (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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