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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1823 года M "Тип 1817-1830" (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1823 года M "Тип 1817-1830" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1823 года M "Тип 1817-1830" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1823 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 73003 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Stack's (2)
Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Stack's - August 19, 2011
Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1823 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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