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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1823 года FR "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1823 года FR "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1823 года FR "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1823 года со знаком FR. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - October 17, 2018
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность G
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность G
Цена
Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1823 FR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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