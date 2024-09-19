Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1823 года FR "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1823 года со знаком FR. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51257 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность G
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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