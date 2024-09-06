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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Медные монеты 1 октаво Фердинанда VII - Филиппины

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1 октаво 1820-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 M 1 551829 M 0 51830 M 0 5
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