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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1820 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 октаво 1820 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 октаво 1820 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1820 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 39494 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 14, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность VG10 PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 15, 2023
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - October 8, 2022
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - October 8, 2022
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - May 9, 2022
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS62 RB PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Heritage - June 25, 2021
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Heritage - June 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stephen Album - May 15, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - August 15, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - August 15, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - August 15, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - August 15, 2024
Филиппины 1 октаво 1820 M на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 1 октаво 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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