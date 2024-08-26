Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1820 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 октаво
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1820 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 39494 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (5)
- Heritage (11)
- Herrero (1)
- HERVERA (2)
- Numisor (1)
- Schulman (1)
- Soler y Llach (3)
- Sonntag (1)
- Stack's (13)
- Stephen Album (3)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность VG10 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS62 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 октаво 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск