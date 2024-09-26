Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1820 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1820 M
Средняя цена 150 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 октаво 1820 M
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 55
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск