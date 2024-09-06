Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1820 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1820 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 77403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 27 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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