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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1820 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1820 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1820 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1820 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 77403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 27 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ibercoin (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1820 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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