Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1829 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 октаво
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1829 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8384 проданному на аукционе Cayón Subastas за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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