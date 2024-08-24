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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1829 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 октаво 1829 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 октаво 1829 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1829 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8384 проданному на аукционе Cayón Subastas за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
9362 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Stack's - February 12, 2019
Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Heritage - May 31, 2009
Филиппины 1 октаво 1829 M на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность AU55 ICG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 октаво 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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