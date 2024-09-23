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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1829 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1829 M
Средняя цена 330 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
1 октаво 1829 M
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 5
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