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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1829 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1829 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1829 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1829 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21262 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 15, 2023
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1829 M на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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