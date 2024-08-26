Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1829 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1829 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21262 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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