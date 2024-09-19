Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 октаво 1830 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 октаво
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1830 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8385 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4550 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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