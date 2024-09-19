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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 октаво 1830 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 октаво 1830 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 октаво 1830 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 октаво
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 октаво 1830 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8385 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4550 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
5324 $
Цена в валюте аукциона 4550 EUR
Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 1 октаво 1830 M на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 октаво 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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