Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1826 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1826
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1826 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20615 проданному на аукционе Stack's Bowers за 275 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
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Дата 27 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность F15 BN NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
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Где продать?
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