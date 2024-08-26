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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1826 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1826 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1826 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1826
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1826 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20615 проданному на аукционе Stack's Bowers за 275 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stack's (6)
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  • Tauler & Fau (3)
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - May 19, 2023
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 17, 2018
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность F15 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1826 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 куарто 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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