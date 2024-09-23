Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1817 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1817 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8444 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Herrero (1)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 куарто 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск