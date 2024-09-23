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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1817 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1817 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1817 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1817 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8444 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Stack's - April 22, 2024
Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VG8 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF25 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1817 M на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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