Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1819 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1819 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1534 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
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- Coinhouse (1)
Где продать?
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