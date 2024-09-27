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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1819 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1819 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1819 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1819 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1534 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
Филиппины 1 куарто 1819 M на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Филиппины 1 куарто 1819 M на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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