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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1827 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1827 M
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7
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