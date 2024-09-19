Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1827 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1827
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1827 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе CoinsNB за 376 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
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Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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