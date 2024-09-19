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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1827 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1827 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1827 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1827
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1827 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе CoinsNB за 376 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • CoinsNB (1)
  • Goldberg (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 376 EUR
Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 1 куарто 1827 M на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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