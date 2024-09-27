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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Медные монеты 4 куарто Фердинанда VII - Филиппины

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4 куарто 1834

Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 MA F 0 2
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