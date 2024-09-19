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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 куарто 1834 года MA F (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 куарто 1834 года MA F - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 куарто 1834 года MA F - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 26 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1834
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 куарто 1834 года со знаком MA F. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Филиппины 4 куарто 1834 MA F на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5109 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Филиппины 4 куарто 1834 MA F на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 куарто 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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