Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 куарто 1834 года MA F (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 куарто
- Год 1834
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 куарто 1834 года со знаком MA F. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
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