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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1834 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 куарто 1834 MA F
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 куарто 1834 MA F
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 куарто 1834 MA F
Средняя цена 410 $
Продажи
0 51
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