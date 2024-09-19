Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 куарто 1834 года MA F (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 26 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 куарто
- Год 1834
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 куарто 1834 года со знаком MA F. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 41289 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 12 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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