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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1834 года MA F (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1834 года MA F - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1834 года MA F - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1834
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1834 года со знаком MA F. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51261 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - November 30, 2021
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1834 MA F на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность VG10 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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