Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1834 года MA F (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1834
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1834 года со знаком MA F. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51261 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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