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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1818 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1818 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1818 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1818 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1428 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 25 мая 2016.

Сохранность
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Филиппины 1 куарто 1818 M на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Филиппины 1 куарто 1818 M на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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