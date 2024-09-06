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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1828 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 куарто 1828 M
Средняя цена 220 $
Продажи
0 30
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