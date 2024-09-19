Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1828 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1828 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51251 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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