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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1828 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1828 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1828 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1828 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51251 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (5)
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  • Katz (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (5)
  • Tauler & Fau (2)
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Heritage - May 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - December 8, 2023
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - December 8, 2023
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - October 21, 2023
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - February 26, 2021
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 1 куарто 1828 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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