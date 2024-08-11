Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1821 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1821 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8371 проданному на аукционе Cayón Subastas за 620 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Где продать?
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