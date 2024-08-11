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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1821 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1821 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1821 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1821 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8371 проданному на аукционе Cayón Subastas за 620 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Anticomondo (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Stack's (1)
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
726 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Stack's - October 17, 2018
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Филиппины 1 куарто 1821 M на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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