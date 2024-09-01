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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1824 года FR "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1824 года FR "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1824 года FR "Тип 1822-1824" - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1824 года со знаком FR. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20614 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Stack's (1)
Филиппины 1 куарто 1824 FR на аукционе Stack's - August 19, 2011
Филиппины 1 куарто 1824 FR на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность F
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Филиппины 1 куарто 1824 FR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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