Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1824 года FR "Тип 1822-1824" (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1824 года со знаком FR. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 20614 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Stack's (1)
Где продать?
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