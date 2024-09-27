Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1830 года M (Филиппины, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 куарто
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1830 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51253 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 12 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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