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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1830 года M (Филиппины, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 куарто 1830 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 куарто 1830 года M - цена монеты - Филиппины, Фердинанд VII

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1830 года со знаком M. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 51253 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 12 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - June 27, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - May 16, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - May 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - December 8, 2023
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - December 8, 2023
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - February 24, 2022
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - November 30, 2021
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Филиппины 1 куарто 1830 M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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