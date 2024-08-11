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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1862 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 77412 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 27 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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