Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 80 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 80 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41295 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 12 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2105 $
Цена в валюте аукциона 292000 JPY
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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