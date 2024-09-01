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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 80 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - Пробные 80 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 80 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 80 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41295 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 12 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (8)
  • Stephen Album (1)
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2105 $
Цена в валюте аукциона 292000 JPY
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP66 RB PCGS
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF66 RD NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Cayón - July 8, 2014
Продавец Cayón
Дата 8 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2014
Филиппины 80 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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