Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Филиппин
Изабелла II
80 реалов
Филиппины
Период:
1759-1931
1759-1931
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
Главная
Каталог
Цена монет Филиппин
Изабелла II
80 реалов
Пробные монеты 80 реалов Изабеллы II - Филиппины
80 реалов 1859 Пробные
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1859
0
25
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Филиппин
Каталог монет Изабеллы II
Все филиппинские монеты
филиппинские монеты номиналом 80 реалов
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
ibercoin
Аукцион
26 сент. 2024
Great Coins & Art Auctions
Аукцион
6 сент. 2024
ibercoin
Аукцион
26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Филиппины
Период
1759-1931
Категория
Зактрыть
???
Филиппины
Период
1759-1931
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить