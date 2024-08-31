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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1859 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1859 Пробные
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
40 реалов 1859 Пробные
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 реалов 1859 Пробные
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 сентаво 1859 Пробные
Средняя цена 850 $
Продажи
0 32
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