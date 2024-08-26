Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 40 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 40 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Monedalia.es за 1650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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