Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 40 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - Пробные 40 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 40 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 40 реалов
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 40 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Monedalia.es за 1650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (2)
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Cayón - July 8, 2014
Продавец Cayón
Дата 8 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 40 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 40 реалов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Изабеллы II Монеты Филиппин 1859 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 40 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск