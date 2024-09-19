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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 2 сентаво 1859 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - Пробные 2 сентаво 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 2 сентаво 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 сентаво
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 2 сентаво 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 25480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - May 16, 2024
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - May 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - April 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 2 сентаво 1859 (Пробные) на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 сентаво 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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