Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 2 сентаво 1859 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 сентаво
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 2 сентаво 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 25480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 сентаво 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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