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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные монеты 2 сентаво Изабеллы II - Филиппины

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2 сентаво 1859 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1859 0 32
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