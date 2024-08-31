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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные 20 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - Пробные 20 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - Пробные 20 реалов 1859 года - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 17 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1859
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 20 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4888 USD. Торги состоялись 4 февраля 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 16, 2019
Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Cayón - July 8, 2014
Продавец Cayón
Дата 8 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - August 16, 2010
Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
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Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 20 реалов 1859 (Пробные) на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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