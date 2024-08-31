Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Пробные 20 реалов 1859 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 17 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1859
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты Пробные 20 реалов 1859 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 4888 USD. Торги состоялись 4 февраля 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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