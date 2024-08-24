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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Пробные монеты 20 реалов Изабеллы II - Филиппины

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20 реалов 1859 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1859 0 4
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