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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1835 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 куарто 1835 Ma MR
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 куарто 1835 Ma MR
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 куарто 1835 MA MR
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 14
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