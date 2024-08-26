Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 куарто 1835 года Ma MR (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 34 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 куарто
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 куарто 1835 года со знаком Ma MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 12 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность VF35 BN PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность G
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hong Kong
Дата 7 апреля 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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