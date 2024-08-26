Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 куарто 1835 года Ma MR (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 куарто 1835 года Ma MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 куарто 1835 года Ma MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 34 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 куарто 1835 года со знаком Ma MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41290 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 12 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (3)
  • CNG (1)
  • HERVERA (2)
  • Hong Kong (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (5)
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - April 18, 2024
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - August 23, 2022
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 15, 2022
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - August 21, 2021
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 13, 2019
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность VF35 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - June 15, 2017
Продавец Cayón
Дата 15 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе CNG - May 18, 2011
Продавец CNG
Дата 18 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Hong Kong - April 7, 2011
Продавец Hong Kong
Дата 7 апреля 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 4 куарто 1835 Ma MR на аукционе Baldwin's - April 6, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 6 апреля 2011
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 4 куарто 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Изабеллы II Монеты Филиппин 1835 года Все филиппинские монеты филиппинские медные монеты филиппинские монеты номиналом 4 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск