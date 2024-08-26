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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 куарто 1835 года MA MR (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 куарто 1835 года MA MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 куарто 1835 года MA MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1835 года со знаком MA MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Anticomondo - May 24, 2024
Продавец Anticomondo
Дата 24 мая 2024
Сохранность F
Цена
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - April 22, 2024
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - January 14, 2024
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 куарто 1835 MA MR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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