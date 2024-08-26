Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 куарто 1835 года MA MR (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 куарто
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 куарто 1835 года со знаком MA MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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