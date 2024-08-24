Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 куарто 1835 года Ma MR (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9 гр
- Диаметр 27 мм
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 куарто
- Год 1835
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 куарто 1835 года со знаком Ma MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VG8 ANACS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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