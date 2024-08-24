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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 куарто 1835 года Ma MR (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 куарто 1835 года Ma MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 куарто 1835 года Ma MR - цена монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9 гр
  • Диаметр 27 мм

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 куарто
  • Год 1835
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 куарто 1835 года со знаком Ma MR. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3457 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - May 9, 2022
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 20, 2022
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VG8 ANACS
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - September 28, 2021
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - September 28, 2021
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - June 15, 2017
Продавец Cayón
Дата 15 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 14, 2014
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 8, 2012
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность VF
Цена
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность F
Цена
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 2 куарто 1835 Ma MR на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 куарто 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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