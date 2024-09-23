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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Медные монеты 2 куарто Изабеллы II - Филиппины

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2 куарто 1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 Ma MR 0 18
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