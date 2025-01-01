AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936
Złote monety 1 suweren Wiktorii - Australia
1 suweren 1855-1856
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1855502,00011551856981,000092
1 suweren 1857-1870
1 suweren 1871-1887Herb
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1871S WW WW2,814,00022241872M WW WW748,00011841872S WW WW1,815,0000701873S WW WW1,478,00001351874M WW WW1,373,0000901877S WW WW1,590,00012711875S WW WW2,122,00001001878S WW WW1,259,00012521879S WW WW1,366,00002281880S WW WW1,459,00012031880M WW WW3,053,0000591881S WW WW1,360,00011131881M WW WW2,324,0000601882M WW WW2,466,0000501882S WW WW1,298,00011041883M WW WW2,049,9991781883S WW WW1,108,0001951884M WW WW2,942,00012471884S WW WW1,595,00021511885M WW WW2,957,0002931885S WW WW1,486,00022121886M WW WW2,902,0001371886S WW WW1,677,00012101887M WW WW1,915,0001631887S WW WW1,000,000183
1 suweren 1871-1887Św. Jerzy
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1871S WW WW2,814,0002821872S WW WW1,815,0001751872M WW WW748,0000671873S WW WW1,478,0002671873M WW WW752,00011151874S WW WW1,899,0000691874M WW WW1,373,0000861875S WW WW2,122,0000631875M WW WW1,888,00031471876S WW WW1,613,0000881876M WW WW2,124,00011921877M WW WW1,487,00011601878M WW WW2,171,00021741879S WW WW1,366,00001061879M WW WW2,740,00012971880S WW WW1,459,0001721880M WW WW3,053,00022221881S WW WW1,360,0000861881M WW WW2,324,00011891882S WW WW1,298,00011461882M WW WW2,466,00001331883S WW WW1,108,0000811883M WW WW2,050,00002201884S WW WW1,595,00001091884M WW WW2,942,00022381885S WW WW1,486,00001011885M WW WW2,957,00003581886S WW WW1,677,00001081886M WW WW2,902,00003981887S WW WW1,000,00001871887M WW WW1,915,0001185
1 suweren 1887-1893Portret jubileuszowy
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1887S JEB1,002,00021071887M JEB940,00022591888S JEB2,187,00001631888M JEB2,830,00001761889S JEB3,262,00002301889M JEB2,732,00011741890S JEB2,808,00021431890M JEB2,473,53711361891S JEB2,596,0001921891M JEB2,749,00011741892S JEB2,837,00011001892M JEB3,488,00011811893S JEB1,498,0001991893M JEB1,649,0001132
1 suweren 1893-1901Zasłonięta głowa
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1893S1,346,0000611893M1,914,0000601894S3,067,00001081894M4,166,00001521895S2,758,00001061895M4,165,00012331896S2,544,0000551896M4,456,00001951897S2,532,0000671897M5,130,56512741898S2,548,0000571898M5,509,00022171899S3,259,0000931899M5,579,00012191899P690,99232691900S3,586,0000941900M4,305,00001871900P1,886,0891971901S3,012,00001061901M3,987,00001831901P2,889,0003164
