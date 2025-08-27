flag
1 suweren 1855 "Typ 1855-1856" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1855 "Typ 1855-1856" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1855 "Typ 1855-1856" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC502,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1855
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5100 USD
Ceny na aukcjach (154)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1855 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1675 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 55 200 USD. Licytacja odbyła się 13 czerwca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Marudhar - 31 maja 2025
SprzedawcaMarudhar
Data31 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
2485 $
Cena w walucie aukcji 1850 GBP
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanXF45 NGC
Cena
2820 $
Cena w walucie aukcji 2500 EUR
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Wormser Auktionshaus - 3 września 2024
SprzedawcaWormser Auktionshaus
Data3 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Morton & Eden - 12 czerwca 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Bolaffi - 9 czerwca 2023
SprzedawcaBolaffi
Data9 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1855 na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1855 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1855 Wiktorii wynosi 5100 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1855?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1855 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1855?

Aby sprzedać 1 suweren 1855, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

