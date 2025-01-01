flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Katalog monet Australii

Łączna liczba dodanych monet: 262

Monety Wiktorii
coin1837-1901Wiktoria
Monety Edwarda VII
coin1901-1910Edward VII
Monety Jerzego V
coin1910-1936Jerzy V

Zobacz cennik australijskich monet

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 S
Gold$490-078Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 S
Gold$340-5179Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$750-175Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 P
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1923 S
Gold$15,000$41,000129Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1927 P
Gold$640-188Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$600-086Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1885 S WW WW "St. George"
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold$810-038Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$280-046Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1882 S WW WW "Coat of arms"
Gold$680-1104Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 M
Gold$480-074Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$3,500-092Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1878 M WW WW "St. George"
Gold$650-2174Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1907 M
Gold$510-020Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 S
Gold$470-2228Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1914 S
Gold$640-263Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$320-022Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1865
Gold$940-0217Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1873 S WW WW "Coat of arms"
Gold$500-0135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1880 M WW WW "Coat of arms"
Gold$1,900-059Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1888 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$510$47,0000176Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1892 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$690-1181Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1900 P "Veiled head"
Gold$600-197Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 M
Gold$540-074Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1922 M
Gold$14,000-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1884 M WW WW "Coat of arms"
Gold$850-1247Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$580-192Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold-$660,00001Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 S
Gold$340-027Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 M
Gold$450-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$520-014Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1900 S "Veiled head"
Gold$530$690094Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1902 S
Gold$500-027Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 P
Gold$340-022Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 S
Gold$560-171Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 S
Gold$540-296Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 M
Gold$580-1113Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 P
Gold$520-063Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 S
Gold$730-2187Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1920 M
Gold$3,300-055Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1895 S "Veiled head"
Gold$520-0106Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 S
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 M
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$290-01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "St. George"
Gold$700-0220Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1904 P
Gold$990-125Coin photoCoin photo
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 P
Gold$620-015Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1921 S
Gold$1,900-060Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1926 M
Gold$740-053
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAukcje numizmatyczne