flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,165,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1895
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Średnia cena (PROOF):33000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (232)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1895 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 177 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 26 000 GBP. Licytacja odbyła się 25 lutego 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
702 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
718 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Roxbury’s - 26 marca 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data26 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanPF62 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 31 października 2024
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1895 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 33000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1895 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1895 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1895 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1895 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1895 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne