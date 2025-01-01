flag
Australia 1837-1936

Katalog monet Wiktorii (1837-1901)

Łączna liczba dodanych monet: 155

Okres Wiktorii
Katalog monetWiktoria1837-1901
coinZłoto
Rok monety

Ceny i opis monet Wiktorii

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "St. George"
Gold$750-175Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1885 S WW WW "St. George"
Gold$520-0101Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1874 M WW WW "St. George"
Gold$600-086Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1862
Gold$810-038Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1897 S "Veiled head"
Gold$280-046Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$320-022Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1865
Gold$940-0217Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1873 S WW WW "Coat of arms"
Gold$500-0135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1880 M WW WW "Coat of arms"
Gold$1,900-059Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$580-192Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1892 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$690-1181Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1856
Gold$3,500-092Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1888 M JEB "Jubilee portrait"
Gold$510$47,0000176Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Five Pounds 1887 S JEB
Gold-$660,00001Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1878 M WW WW "St. George"
Gold$650-2174Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1882 S WW WW "Coat of arms"
Gold$680-1104Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1884 M WW WW "Coat of arms"
Gold$850-1247Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1900 P "Veiled head"
Gold$600-197Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$520-014Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1876 S "Coat of arms"
Gold$290-01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "St. George"
Gold$700-0220Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1900 S "Veiled head"
Gold$530$690094Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1895 S "Veiled head"
Gold$520-0106Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1872 S "Coat of arms"
Gold$430-135Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1884 M "Coat of arms"
Gold$2,900-024Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1881 S WW WW "Coat of arms"
Gold$820-1113Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1893 S "Veiled head"
Gold$560-061Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1897 M "Veiled head"
Gold$750$24,0001274Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Two pounds 1887 S JEB
Gold--01Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1864
Gold$1,600-0320Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1867
Gold$780-1366Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 S WW WW "Coat of arms"
Gold$580-070Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1896 M "Veiled head"
Gold$800-0195Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1900 M "Veiled head"
Gold$690$63,0000187Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1889 S JEB "Jubilee portrait"
Gold$800-0230Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1898 M "Veiled head"
Gold$610$57,0002217Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1859
Gold$1,400-030Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1866
Gold$1,100-1654Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1870
Gold$870-2839Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1872 M WW WW "St. George"
Gold$700-067Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1871 S "Coat of arms"
Gold$850-030Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1886 M "Coat of arms"
Gold$1,300-021Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1862
Gold$950-284Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1883 M WW WW "Coat of arms"
Gold$1,100-178Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1884 S WW WW "Coat of arms"
Gold$930-2151Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1887 S WW WW "Coat of arms"
Gold$920-183Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1883 S "Coat of arms"
Gold$1,400-046Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Half Sovereign 1891 S "Jubilee portrait". Without JEB
Gold$560-019Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1858
Gold$1,700-054Coin photoCoin photo
Australia, Victoria
Sovereign 1871 S WW WW "St. George"
Gold$620-282
