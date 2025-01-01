flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1892 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1892 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena550 $
Sprzedaży
1100
Awers
Rewers
1 suweren 1892 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena690 $
Sprzedaży
1181
