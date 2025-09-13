flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,837,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1892
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (99)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1892 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2054 z aukcji Roxbury’s Auction House której łączna cena osiągnęła 2350 AUD. Licytacja odbyła się 24 marca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
1080 $
Cena w walucie aukcji 1080 USD
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
509 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 maja 2024
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Tennants Auctioneers - 8 maja 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 maja 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Bruun Rasmussen - 28 kwietnia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data28 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Numisma - Portugal - 27 września 2023
SprzedawcaNumisma - Portugal
Data27 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji GINZA - 10 czerwca 2023
SprzedawcaGINZA
Data10 czerwca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1892 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 550 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1892 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1892 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1892 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1892 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1892 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne