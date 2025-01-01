flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1896 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1896 S Zasłonięta głowa
Średnia cena710 $
Sprzedaży
055
Awers
Rewers
1 suweren 1896 M Zasłonięta głowa
Średnia cena800 $
Sprzedaży
0195
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1896 M Zasłonięta głowa
Średnia cena320 $
Sprzedaży
022
