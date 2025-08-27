flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Auktionshaus Felzmann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,544,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1896
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (55)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1896 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1124 z aukcji Roxbury’s Auction House której łączna cena osiągnęła 2350 AUD. Licytacja odbyła się 20 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
1081 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanXF
Cena
807 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 lipca 2024
SprzedawcaSpink
Data31 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Holmasto - 16 grudnia 2023
SprzedawcaHolmasto
Data16 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Leu - 14 grudnia 2023
SprzedawcaLeu
Data14 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 7 lipca 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 lipca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1896 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 710 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1896 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1896 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1896 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1896 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1896 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne